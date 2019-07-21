Hugo olmazsa Wallace olur

GÜNEŞ

■ STOPER arayışlarını sürdüren ve Fiorentina’dan Vitor Hugo’yla anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş, Brezilya’nın Palmieras kulübünün de sambacı için devreye girmesiyle B planını devreye sokmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar Hugo’yu getiremezse bir başka Brezilyalı stopere yönelecek. Kartal’ın peşinde olduğu o isim; Serie A ekibi SS Lazio’nun 24 yaşındaki futbolcusu Wallace… Sambacı'nın menajeriyle bir süredir temas halinde olunduğu öğrenildi.

MENAJER OYUNU OLABİLİR

■ VİTOR Hugo ve Fiorentina’yla her konuda anlaşan ancak son dakikada Palmeiras’ın devreye girmesiyle bekleyişe geçen yönetim, bunun bir menajer oyunu da olabileceği görüşünde… Zira, Palmeiras kulübü Libertadores Kupası için kadrosunu bildirmiş durumda ve Hugo bu kadroda yok. Beşiktaş’ın 1.2 milyon euroya anlaştığı 28 yaşındaki stopere 1.8 milyon verildiği bilgisini alan Siyah-Beyazlı idareciler, “Teklifimizi yükseltmeyeceğiz” diyerek Hugo cephesine yarına kadar süre verdi.

İLK 11’DE OYNAMAK İSTİYOR

■ TEKNİK direktör Abdullah Avcı’nın listesinde ilk sırada Hugo yer alıyor ancak Wallace da en az onun kadar etkili bir isim… Lazio’nun 3 yıl önce Portekiz ekibi Braga’dan 8 milyon euro ödeyerek aldığı 1.91’lik sambacı da tıpkı Vitor Hugo gibi sol stoper olarak görev yapabiliyor. Lazio’da daha çok yedek kalan ve geçen sezon 16 maçta 1.234 dakika görev yapan Wallace’ın, 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, aynı rakamlara bu transferi bitirmek için Hugo’dan haber bekliyor.