Hugo’nun Kartal inadı

GÜNEŞ

■ Ancak Brezilya basınından gelen bir iddia Hugo transferiyle ilgili kuşkuları ortaya çıkardı. Brezilya basını, Beşiktaş'ın gündeminde ilk sırada yer alan Vitor Hugo'nun Palmeiras'a transfer olacağını ileri sürdü. Fiorentina'nın, Brezilya ekibinin oyuncu için teklif ettiği 5 milyon euro bonservis bedelini kabul ettiği iddia edildi.

ÜLKESİNE DÖNMEK İSTEMİYOR

■ ANCAK Brezilyalı stoperin kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor ve Fiorentina’ya bunun için baskı yapıyor. Siyah-Beyazlı kulübün, Hugo'nun menajeriyle bir görüşme daha yaparak transferi sonlandırması bekleniyor. 28 yaşındaki Sambacı, geçtiğimiz yıl İtalya Ligi Seri A’da 33 maçta forma giymiş ve 2 asist yapmayı başarmıştı