Hosseini, Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor

İç transferde Pereira, Novak ve Sosa'nın sözleşmelerini uzatma kararı alan Trabzonspor yönetimi, listeye Majid Hosseini'yi de dahil etti.

Hosseini'nin 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık mukavelesini 3 yıl daha uzatmak isteyen bordo-mavililer, İranlı savunma oyuncusuyla önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Yapılacak sözleşmeye yüksek rakamlı serbest kalma maddesi de konulacağı öğrenildi.

Hosseini'nin yeni mukavele fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

(Sabah)