Holtby Kartal yolunda

GÜNEŞ

■ SHİNJİ Kagawa’nın transfer için bir türlü kararını verememesi Beşiktaş’ı yeni arayışlara itti. Sürpriz bir hamle yapan Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı ancak beklettiği Alman 10 numara Lewis Holtby’yi İstanbul’a getirdi. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu ve temsilcisi, yapılan ilk görüşmede yıllık 1.8 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası istedi. Ücrette anlaşma sağlanırken, imza parası kriz çıkardı.

AVCI ONAY VERDİ

■ İSTANBUL’A gelirken Başakşehir ile de temasta olduğu iddia edilen Holtby’nin, buna da güvenerek imza parasında ısrar ettiği öğrenildi. Holtby’nin Siyah-Beyazlılar’ın yeni hocası Abdullah Avcı’yla da bir görüşme yaptığı bildirildi. Geçen sezon Bundesliga 2 ekibi Hamburg’da forma giyen ve 31 maçta 5 gol atıp 6 asist yapan 28 yaşındaki Holtby’nin transfer edilmesine teknik direktör Avcı’nın da onay verdiği ifade edildi.

3 KEZ MİLLİ OLDU

■ HOLTBY’NİN transfer edilmesi halinde Ljajic’in sol kanada kaydırılması ve Alman futbolcunun oyun kurucu olarak oynaması bekleniyor. Alman liginin güçlü ekiplerinden Schalke 04’te parlayan Holtby, bu kulüpte Bundesliga’da çıktığı 55 maçta 10 gol atıp 11 asist yaptı. Schalke’yle Şampiyonlar Ligi’nde 6 maçta oynayan yıldız oyuncu, 3 asist yaptı. Holtby, Alman Milli Takımı formasını da 3 kez terletti.