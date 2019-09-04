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04 Eylül 2019 Çarşamba 21:41:44 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:43:36

Hollanda'yı da geçtik! Yarı finaldeyiz...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça 3-0'lık seriyle başlayan Hollanda, kenarlardan bulduğu sayılarla durumu 7-3 yaptı. İyi servis karşılamakta zorlanan rakibi karşısında 3 sayılık seri yakalayan Türkiye, farkı bire (6-7) indirdi. Morallenen milliler, kaptan Eda Erdem Dündar'ın bloğuyla karşılaşmada ilk kez öne geçti: 13-12. Hollanda bloklarını akıllı plaselerle aşan ve sette skoru 15-12 yaparak rakibine mola aldıran Türkiye, daha sonra farkı 4'e (19-15) çıkardı. İyi servis kullanan ve manşet alan Türkiye, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan A Milli Takım, 5-2 öne geçti. Hollanda üst üste aldığı 3 sayıyla sette skoru eşitledi: 5-5. Hollanda karşısında bireysel hatalardan 11-8 geri düşen ay-yıldızlı ekip, 6-0'lık seriyle 14-11'lik üstünlüğü sağladı. Türkiye, bloklardan bulduğu sayılarla son bölüme 21-17 önde girdi. Hollanda Slöetjes'in etkili performansıyla 21-21'lik eşitliği sağlasa da ay-yıldızlılar, iyi servis attığı ve bloklarda etkili olduğu ikinci seti 25-22 aldı: 2-0.

Üçüncü setin ilk bölümünde plaseden sayılar bulmaya devam eden ve 4-2'lik üstünlüğü yakalayan milliler, daha sonra Hollanda bloklarına takıldı. 8-6 öne geçen rakibi karşısında kısa sürede toparlanan ve önce skoru dengeleyen (9-9) Türkiye, daha sonra durumu 12-10 yaparak Hollanda'ya mola aldırdı. Hücumda akıllı, blokta dikkatli davranarak rakibine üstünlük kuran A Milli Takım, setin son bölümüne 20-16'lık skor avantajıyla girdi. Son bölümde hata yapmayan Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Grup aşamasında ve son 16 turu maçında set dahi kaybetmeyen Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı. Son iki turnuvanın final oynayan takımı Hollanda, çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Ankara Spor Salonu'nu tamamen dolduran başkentli voleybolseverler, milli takımı maçın başından sonuna kadar destekledi.

Türkiye, yarı finalde Polonya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Koen Luts (Belçika)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Meryem Boz, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Simge Şebnem Aköz, Ebrar Karakurt, Gözde Yılmaz)

Hollanda: Buijs, Belien, Slöetjes, Daalderop, De Kruijf, Bongaerts (Schoot, Balkestein-Grothues, Lohuis, Jasper, Knip, Dijkema, Plak)

Setler: 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 78 dakika (24, 27, 27)

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