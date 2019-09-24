Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'i yerden yere vuran yazı

İşte Hıncal Uluç'un Fatih Terim'i hedef alan Sabah'taki bugünkü yazısı:

"Kadro seçimin kötü. Transferlerin kötü. Sahaya çıkardığın takım kötü. Oynattığın futbol kötü. Kenardan müdahalen, yaptığın oyuncu ve taktik değişiklikler kötü. Hatta komik, Fatih Hocam! Ne oldu sana? Nereye gitti Avrupa'da "İmparatore" denen Fatih Terim? Ne oldu sana?

Galatasaray'ın nerdeyse yarım saattir nasıl kaşındığını bir tek sen ve de yardımcıların(!) görmediniz, Hocam.

Ben evde, meşhur maç takımımızla izlerken "Değişiklik için gol yemeyi mi bekliyorsun" diye bağırdım.

Ömer'in orta sahada ne mucizeler yarattığının farkında değilsin. Çektin onu Guilherme'nin karşısına. Ortaya aldın Lemina'yı. Savunma daha da zayıflarken, orta saha "Sıfır"a indi.

Adem Büyük'ün "Büyük"lüğü nerdeyse sıfırlanmış, kenarda otura otura. Sadece "Sahtekarlık"ları kalmış. Farkında değilsin. Andone sahada yok farkında değilsin.

Kenarda Falcao ve Emre Mor gibi hücum adamların varken, maç gidiyor, farkında değilsin.

Peki ilan ederek, davul zurna çalarak, 'Geliyorum' diye televizyonlara reklam vererek gelen Malatya golünden sonra, bitime 1.5 dakika kala Falcao'yu oyuna almak ne oluyor? "Tükürdüğünü yalamak" ağır kaçar. "Komiklik" desem olur mu, Hocam?!"