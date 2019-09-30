  • Bist 100
    105033
  • Dolar
    5,6495
  • Euro
    6,1660
  • Altın
    269,4340
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MGK toplantısı sonrasında çok önemli kararlar MGK toplantısı sonrasında çok önemli kararlar
Galatasaray'da PSG maçı öncesi sakatlık şoku Galatasaray'da PSG maçı öncesi sakatlık şoku
Kurultay partisi CHP: Takvim belli oldu Kurultay partisi CHP: Takvim belli oldu
Thomas Cook Hollanda da iflas etti Thomas Cook Hollanda da iflas etti
Thomas Cook Hollanda'da da iflas etti Thomas Cook Hollanda'da da iflas etti
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Mücadele alanlarımızın başında yine enflasyon gelecek
Hikmet Karaman Kayserispor'a veda etti Hikmet Karaman Kayserispor'a veda etti
Mutfak tüpünün patlama anı kameralara işte böyle yansıdı Mutfak tüpünün patlama anı kameralara işte böyle yansıdı
Mutfak tüpünün patlama anı kameralara işte böyle yansıdı Mutfak tüpünün patlama anı kameralara işte böyle yansıdı
Bosna Hersek'te FETÖ iltisaklı 4 Türk vatandaşının oturma izni iptal edildi Bosna Hersek'te FETÖ iltisaklı 4 Türk vatandaşının oturma izni iptal edildi
Yargı reformunun ilk paketi Mecliste Yargı reformunun ilk paketi Mecliste
Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı
Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı Yağmur suyu borusuna sıkışan kedi kurtarıldı
Rus askeri uzmanlar Ekim ayında Yunanistan’ı denetleyecek Rus askeri uzmanlar Ekim ayında Yunanistan’ı denetleyecek
Egeli iş adamları 'YEP'i olumlu buldu Egeli iş adamları 'YEP'i olumlu buldu
BBC'den özel Cemal Kaşıkçı dosyası: Cinayetin gizli kasetleri BBC'den özel Cemal Kaşıkçı dosyası: Cinayetin gizli kasetleri
Metrobüste yangın! Seferler aksıyor Metrobüste yangın! Seferler aksıyor
Marmaris'te yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi Marmaris'te yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
Marmaris'te yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi Marmaris'te yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
FETÖ'cü İsmail Şafak Güdür, 10 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'cü İsmail Şafak Güdür, 10 yıl hapse mahkum edildi
Masterchef düello yarışını hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef düello yarışını hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Fatih'te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Fatih'te özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçiren yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı
Thomas Cook operasyonu ile 106 bin kişi evine döndü Thomas Cook operasyonu ile 106 bin kişi evine döndü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:43:03 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:44:54

Hikmet Karaman Kayserispor'a veda etti

Süper Lig'de geride kalan 6 maçta sadece 3 puan toplayabilen ve 17. sırada yer alan Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Süper Lig'de, geride bıraktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 17. sırada bulunan sarı kırmızılılar bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ