Hikmet Karaman Kayserispor'a veda etti

Spor Toto Süper Lig'in ilk 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da ayrılık var. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, istifa etti. Karaman'ın istifası yönetim tarafından kabul edildi. Son oynanan Konyaspor maçının ikinci yarısında Kayserispor taraftarları Karaman'ı istifaya davet etmişti.

Hikmet Karaman yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Süper Lig'de, geride bıraktığı 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 17. sırada bulunan sarı kırmızılılar bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.