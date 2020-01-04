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04 Ocak 2020 Cumartesi 14:22:38 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 14:27:50

Hidayet Türkoğlu'ndan Larkin açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin’in A Milli Erkek Basketbol Takımı’na kazandırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili görüşmek üzere Larkin’in menajerinin bugün Türkiye’ye geleceğini belirten Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz."

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