Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine tepki: Takımımızın altın madalyasını çaldılar

Türkoğlu, Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajda, "Bu, FIBA için gerçekten bir utanç. Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldı. Bu, affedilemez. FIBA Avrupa için bu hakem yönetimi utanç verici." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 57-53 yenilerek ikinci olduğu final karşılaşmanın son saniyelerinde yaşanan bir pozisyonda milli takım, geri saha kararı beklemişti. Ancak mücadelenin hakemleri bu pozisyonda İspanya lehine faul kararı vermişti. (AA)