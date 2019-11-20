20 Kasım 2019 Çarşamba 10:59:28 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 11:01:19
Hertha Berlin’in Anthony Nwakaeme için devre arasında Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi
Geçen sezon 11 gol, 10 asistle oynayan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesi uzatılmıştı.
Geçen sezon 11 gol, 10 asistle oynayan yapan Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesi uzatılmıştı.
Bu dönemde Alman ekibi Hertha Berlin’in, Nijeryalı oyuncuyu yakın takibe aldığı bilinirken, Mavi- Beyazlılar’ın tecrübeli oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edildi.
Berlin temsilcisinin, devre arasında Nwakaeme için yeniden Trabzonspor’un kapısını çalacağı öne sürüldü.
(Fanatik)
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