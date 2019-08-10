'Hepsi yabancı olmasın'

GÜNEŞ

■ ŞENOL Güneş, yabancı kuralına bazı kriterler getirilebileceğine dikkat çekti. “14 yabancı alıp 11'ini yabancı oyunculardan kuran takımlarımız var” diyen tecrübeli hoca, “İhtiyaçtan fazla yabancı oyuncu aldığınızda bu problem yaratıyor hem de genç oyuncunun önünü kesiyor. Ben bu konuları yeniden inceleyip dizayn edilmesinden yanayım. Yabancı sayısı 7-8 olabilir ama ilk 11'in tamamının yabancı olmasını doğru bulmuyorum” ifadesini kullandı.

ARDA’YI TÜKETTİK

■ DHA’YA röportaj veren Güneş, 'Türk oyuncular çok pahalı oluyor, bu da onları tembelleştiriyor' görüşüne katılmadığını belirterek, “Mesela Güven'in oynaması oradaki grup açısından mucize ama şartlar da zorluyor. Türk oyuncuya 100 bin euro veriyorsunuz, yabancıyı 5 milyon euroya transfer ediyorsunuz. Daha sonra da 'Ben bu 5 milyon euroyu çöpe mi atıyım?' diyorsunuz. Milli takım açısından bakıldığında, biz Arda’yı ürettik ama tükettik. Arda da hatalıdır biz de hatalıyız” diye konuştu.

TEKRAR GİTMEK İSTİYORUM

■ ŞENOL Güneş, Dünya Kupası’na tekrar gitmek istediğini açıkladı. 2002 Dünya Kupası’nın ardından 2020’de de 2 ve 0’dan başka rakamlarından başka rakam olmadığını anlatan Güneş, “Bizim yerimiz yine orada olmalı. Kolay değil, zorlukları aşmamız gerekiyor. Biz 2002'ye giderken kendimizi yalnız hissettiğimiz zamanlar oldu ama döndüğümüzde çok kalabalıktık. Dünya Kupası ayrı bir renk. Ben tekrar Dünya Kupası heyecanını yaşamak istiyorum” ifadesini kullandı.