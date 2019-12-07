Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor

  • Bist 100
    108869
  • Dolar
    5,7884
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    271,6900
İstanbul
10 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi
Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler Son 30 yıldaki en büyük petrol rezervini keşfettiler
KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir KKTC Başbakanı Tatar: Libya ile yapılan anlaşma yeni bir haritaya sebebiyet vermiştir
Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı Kağıthane'de dehşet: 3 kişiyi bıçakladı koşarak kaçtı
Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi Bursa-İstanbul arası hırsızlık şebekesi çökertildi
Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi Bakanlar Pekcan, Turhan ve Kasapoğlu, Manisa'da yatırımları inceledi
Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar Meyve suyu ihracatında hedef 300 milyon dolar
Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek
KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü KOSGEB ile DEİK arasında iş birliği protokolü
Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci Yemek sektöründe '2020 Türk Mutfağı yılı' sevinci
Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta Sivil havacılık 'drone' ile uçuşta
İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı İhracat 11 ayda Bağımsız Devletler Topluluğu'na arttı Avrupa'ya azaldı
Yaralı askerimizden göz yaşartan hassasiyet: Bunu duyunca donduk kaldık Yaralı askerimizden göz yaşartan hassasiyet: Bunu duyunca donduk kaldık
Atama kararları Resmi Gazete'de Atama kararları Resmi Gazete'de
Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü Yemeklerden azaltılan tuz, hipertansiyon oranını da düşürdü
Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı Azerbaycanlı iki cerrah aynı seansta iki operasyonla ilke imza attı
İdlib'de son bir haftada katil Esed ve destekçisi Rusya'dan kaçan 25 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi İdlib'de son bir haftada katil Esed ve destekçisi Rusya'dan kaçan 25 bin sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi
Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor
Anadolu Efes 10. galibiyetle zirvedeki yerini korudu Anadolu Efes 10. galibiyetle zirvedeki yerini korudu
Ahmet Nur Çebi'den UEFA açıklaması: Gerekirse gitmeyeceğiz! Acı ama gerçek Ahmet Nur Çebi'den UEFA açıklaması: Gerekirse gitmeyeceğiz! Acı ama gerçek
Fatih Terim'e yabancı yardımcı antrenör geliyor! Fatih Terim'e yabancı yardımcı antrenör geliyor!
Nusret Gökçe aklını mı kaçırdı? "Kafkas Kartalı" Habib Nurmagomedov'a meydan okudu Nusret Gökçe aklını mı kaçırdı? "Kafkas Kartalı" Habib Nurmagomedov'a meydan okudu
Merkel yine korkuttu: İmdadına Polonya Başbakanı yetişti Merkel yine korkuttu: İmdadına Polonya Başbakanı yetişti
Başkan Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı Başkan Erdoğan, Kilis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Aralık 2019 Cumartesi 13:30:14 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 13:31:02

Henry Onyekuru tüm planlarını Galatasaray'a göre yapıyor

Monaco'da altyapı ile idmana çıkan Henry Onyekuru planlarını Galatasaray'a göre yapıyor.

Sezon başında Galatasaray'ın da istemesine rağmen hem Henry Onyekuru hem de bonservisini elinde tutan Everton, Monaco'nun teklifini kabul etmişti. Ancak zaman Galatasaray'ı haklı çıkardı.

Fransız ekibinde sadece 4 maça çıkan ve 1 asist katkısı yapabilen Nijeryalı oyuncu, hocası Leonardo Jardim ile de arası bozulunca rezerv takıma gönderildi.

Onyekuru, altyapıda hazırlıklarına devam ederken tüm çalışmalarını da ligin 2. yarısında Galatasaray'da eski günlerine dönmek üzere yapıyor.

FATİH TERİM'LE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Sarı- Kırmızılılar'ın kiralık olarak kadrosuna katacağı 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve ekibiyle sürekli iletişim halinde...

Sakatlığını atlattıktan sonra forma şansı bulamayan ve maç eksiği olan Onyekuru'nun fiziksel durumuyla, Sarı- Kırmızılılar yakından ilgileniyor. Florya, Nijeryalı futbolcudan kendisine çok dikkat etmesini ve ikinci yarıya hazır olmasını istiyor.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ