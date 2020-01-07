Henry Onyekuru: Galatasaray'da tekrar uçuşa geçeceğim

Galatasaray'ın yeniden kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takıma dönüş yaptı.

ONYEKURU: "TEKRAR UÇACAĞIM"

Rusya'dan cazip teklifler alan Onyekuru, daha düşük para veren Galatasaray'ı tercih etti. Nijeryalı oyuncu tercihinin sebebini şöyle açıkladı. "Genç bir oyuncuyum, gelişmeliyim ve önceliğim düzenli forma giyebilmek. Parayı değil sportif başarıyı düşündüm. Galatasaray'da tekrar uçuşa geçeceğim."

Bu arada Galatsaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Onyekuru hakkında "Diğer tekliflere dönüp bakmadı bile. Bu Galatasaray'ı bir araya getiren, bizi bir arada tutan ruh. Galatasaraylılık bir kültür, bir varlık bu anlamda." ifadelerini kullandı.