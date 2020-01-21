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21 Ocak 2020 Salı 11:19:15 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 11:20:11

Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara dönecek

Sıtma nedeniyle sahalardan uzak kalan Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara geri dönecek.

Monaco'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sıtmaya yakalandığı için sarı kırmızılı takımla maçlara çıkamıyor.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Nijeryalı futbolcunun sahalara döneceği tarih netlik kazandı.

20. HAFTA SAHADA

Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu. Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızın fiziki açıdan yeterli seviyede olmadığı için Konya'ya götürülmeyeceği öğrenildi.

Ancak, Onyekuru 2 Şubat'ta oynanacak 20. haftadaki Kayserispor maçında sahada olacak.

(Takvim)

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