Helal olsun İzmirli İbrahim

GÜNEŞ

■ Daha önce kendi adını taşıyan “The Çolak” hareketini literatüre sokan, geçen yıl İskoçya'da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkemize bu branştaki 2. ve en büyük madalyayı getiren 24 yaşındaki İbrahim, bu kez dünyanın zirvesine çıktı.

MEHMETÇİK’E ARMAĞANIM

■ STUTTGART kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Mehmetçiklerimize destek vermek için asker selamı veren genç sporcu, ilk açıklamasında, “Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum” diye konuştu. Bugün İzmir'e dönecek milli sporcular İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Yunus Emre Gündoğdu için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.