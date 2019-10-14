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14 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 23:42:20

Helal olsun İzmirli İbrahim

CİMNASTİKTE son yıllarda başarılarıyla ülkemize ilkleri yaşatan İzmirli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

GÜNEŞ

■ Daha önce kendi adını taşıyan “The Çolak” hareketini literatüre sokan, geçen yıl İskoçya'da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak ülkemize bu branştaki 2. ve en büyük madalyayı getiren 24 yaşındaki İbrahim, bu kez dünyanın zirvesine çıktı.

MEHMETÇİK’E ARMAĞANIM

■ STUTTGART kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Mehmetçiklerimize destek vermek için asker selamı veren genç sporcu, ilk açıklamasında, “Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum” diye konuştu. Bugün İzmir'e dönecek milli sporcular İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Yunus Emre Gündoğdu için Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek.

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