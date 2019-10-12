12 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 23:13:03
Helal olsun Cengiz
SURİYE'NİN kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığmız Barış Pınarı Harekatı, İtalya'yı da rahatsız etti.
GÜNEŞ
■ İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim” dedi. Roma'da top koşturan Cengiz Ünder de Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
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