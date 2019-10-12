Helal olsun Cengiz

GÜNEŞ

■ İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim” dedi. Roma'da top koşturan Cengiz Ünder de Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.