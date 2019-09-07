07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 22:35:52
'Hedefim Ada’ya geri dönmek'
TRABZONSPOR’UN Crystal Palace’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, hedefini açıkladı.
GÜNEŞ
■ 23 yaşındaki oyuncu, “Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Her zaman bir futbolcu olarak hedefiniz Premier Lig seviyesinde oynamaktır. Ama şu anda tek düşündüğüm elimden gelenin en iyisiyle Trabzonspor’a hizmet etmek. Trabzonspor için elimden geleni yaparak, goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum” dedi
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