'Hedef kazanmak, beraberlik yeter'

GÜNEŞ

■A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva’daki milli takım tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, gelinen bu noktadan sonra Avrupa Şampiyonası Finallerine gitme şansını kaçırmayacaklarını vurguladı. Kendilerine güvendiklerini dile getiren Güneş, “İzlanda maçı bizim için son final olacak. Son adımı atacağız. Oynadığımız tüm maçların toplamından, daha istekli daha coşkulu olmamız gerekiyor. Bizler, futbolcular, taraftarlar aynı duyguda olmalıyız. Tüm Türkiye bu maç için kenetlenmeliyiz” diye konuştu

SON DÜZLÜĞE GELDİK

■ ARTIK son düzlüğe geldiklerini kaydeden Güneş, “Avrupa’ya gitmek için bir adım daha atmalıyız. Rakibimiz İzlanda güçlü bir ekip. Hedefimiz iki maçta 6 puan almak. Bu maçta en kötü ihtimalle beraberlik bile bizim için iyi bir skor. Hedefimiz Avrupa şampiyonasına gitmek, beraberlik de bizi götürecek” ifadesini kullandı. Rakibin dirençli ve savaşçı bir kimlikle oynayacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Ancak biz en az onlar kadar istiyoruz. Nasılsa olur düşüncesine getirmemeli öyle de düşünmeyeceğiz” dedi.

PANİK, TELAŞ YOK

■ ŞENOL Güneş, işleri doğru yapmanın önemine dikkat çekerek, alacakları sonuçlarla bunun karşılığını görmeleri halinde, bu heyecanın devam edeceğini söyledi. Fransa’dan iki maçta 4 puan aldıklarını ancak İzlanda’ya yenildiklerini anlatan Güneş, “İzlanda’yı yenebilseydik işi bitirmiş olacaktık. Onlar; ‘biz yendik, yine kazanacağız’ diye düşünüyorlar. Sabırlı akıllı olmalıyız, panik yapmak, telaşlanmak, olduğumuz durumun dışına çıkmak doğru değil. İki maçta hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu başaracağız” diye konuştu.

İYİ OYNAYIP YENECEĞİZ

■İZLANDA’NIN analizini yapan Güneş, şunları kaydetti: “Fizik güçleri iyi olan, boylu ve dayanıklılık ve kuvvetli, oyun disiplini olan, takım oyunu olan bir takımla karşılaşacağız. Onlardan çekinmeden kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibin sorunları olabilir, bizim de eksiklerimiz olacak. Rakip nasıl çıkacak olursa olsun, oyun felsefeleri de önemli olacak. 11’e 11 oynanacak, sahada iyi oynayan kazanacak. Biz de iyi oynayıp kazanmak istiyoruz.”

HERKESİN SORUMLULUĞU VAR

MİLLİ takım iyi sonuçlar alırken, kulüplerin Avrupa’da elendiği hatırlatılan Şenol Güneş, “ Kulüplerimiz de oyuncularımız da bizim. Kulüplerin beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzüyor. Onların aldığı sonuçlar sadece onları ilgilendirmiyor, onlara bakan bütün kulüp ve oyuncuları da ilgilendiriyor. Son müsabakalarda ekiplerimiz Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde elenmiş. İnşallah G.Saray Avrupa’da devam eder, Başakşehir de devam eder. Herkesin sorumluluğu var” diye konuştu.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

■HAFTA içinde “2022 benim için Final olacak dediniz” şeklindeki sözlerine açıklama getiren Şenol Güneş, “2022 Dünya Kupası Finallerinde olacağım. Ondan sonra ne yapacağımı bilmiyorum, çünkü ben yarın ne olacağımı bilmiyorum” diyerek açık kapı bıraktı. Güneş, basın toplantısını, “İtibarım en büyük sermayemdir, kazandıklarım değil” ifadelerini kullandı.

ALTAY A MiLLi TAKIM’DA

■ ŞENOL Güneş, İzlanda maçı öncesinde Emre Belözoğlu’nun sakatlığının bulunduğunu anlatarak, “Cuma günü herkesten önce kampa geldi. Oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Oynamasa da kampta kalarak katkı verecek. Rizesporlu kaleci Gökhan’ın sakatlığı var. Onun yerine Ümit Milli Takım’da oynayan Fenerbahçe’nin kalecisi Altay’ı A Milli Takım’a aldık. İrfancan’ın da sakatlığı var” dedi.