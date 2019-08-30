Hedef Coentrao

GÜNEŞ

■ Kolarov ve Durmisi transferlerinden sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde olan Fabio Coentrao’ya yöneldi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla menajerler vasıtasıyla irtibata geçildiği ve öğrenildi. Portekizli oyuncunun Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı ve bu transferin hafta sonu netleşeceği belirtildi.