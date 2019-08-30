30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:21:34
Hedef Coentrao
SOL bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe’nin listesine sürpriz bir isim daha girdi...
GÜNEŞ
■ Kolarov ve Durmisi transferlerinden sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler bonservisi elinde olan Fabio Coentrao’ya yöneldi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla menajerler vasıtasıyla irtibata geçildiği ve öğrenildi. Portekizli oyuncunun Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı ve bu transferin hafta sonu netleşeceği belirtildi.
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