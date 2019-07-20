'Hayallerim gerçek oldu'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ, transferde ilk imzasını geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen ve 14 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan Tyler Boyd’a attırmıştı. ABD’li kanat oyuncusu transferin açıklanmasından kısa bir süre sonra Siyah-Beyazlılar'ın TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampına katıldı. Boyd, ayağının tozuyla BJK Tv’ye verdiği röportajda, Beşiktaş’ta oynamayı hayal ettiğini söyledi.

GURUR VE ONUR DUYUYORUM

■ 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu için çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Beşiktaş gibi büyük bir camiaya katıldığım için çok gururluyum. Beşiktaş, büyük bir tarihi olan çok büyük bir aile. Ben de bu ailenin bir parçasıyım artık. Hedeflerimden biri büyük bir camiaya transfer olmaktı. Türkiye’ye gelmek, böyle kaliteli bir yere gelmekten dolayı büyük onur duyuyorum. Bunu başardığım için gururluyum” şeklinde konuştu.

İNANILMAZ BİR ATMOSFER

■ GEÇEN sezon kiralık olarak formasını giydiği MKE Ankaragücü'yle Vodafone Park'ta Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlatan Boyd, “Vodafone Park’ta inanılmaz bir atmosfer var. Vodafone Park'ta rakip olarak oynadıktan sonra Beşiktaş’ta oynama hayalim arttı. Taraftarların performans üzerinde önemli bir rolü var. Onların desteği çok önemli. Beşiktaş taraftarının desteğini alarak oynamak harika bir duygu olmalı” değerlendirmesinde bulundu.