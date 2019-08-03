'Hayalim gerçek oldu’

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, milli oyuncu Emre Mor’u 1 yıllığına kiraladığını dün KAP’a bildirdi. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atan 22 yaşındaki futbolcu için Celta Vigo’ya 600 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Emre de G.Saray’dan 725 bin euro alacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro. Emre imza sonrasında “Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

ÇOK GOL SEVİNCİ YAŞAYACAĞIZ

■ ZOR bir dönem geçirdiğinin altını çizen yıldız oyuncu, “Başkanımıza bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için minnettarım. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum. Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum. G.Saray taraftarıyla buluşmak için heyecanlıyım. Çok gol sevinci yaşayacağız” dedi.