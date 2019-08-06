Havuzda boğulma korkusu rekor getirdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'ta kadınlar 800 metre serbest stilde 8:32.65'lik derecesiyle EYOF rekoru kırarak birincilik elde eden ve ikinci kez Tokyo 2020 bileti alan 15 yaşındaki Beril Böcekler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yüzmeye başlama hikayesinden bahseden Beril Böcekler, "İlk suya atladığımda benimle ilgilenen kimse yoktu. Tatilde havuza derinliğini bilmeden girdim. Bir şekilde duvara tutunup kendimi kurtarmışım. Boğulma korkusu yaşadım. Bu seviyelere geleceğimi düşünmemiştim." diye konuştu.

Milli yüzücü, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte elde ettiği gümüş madalyayla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiğini hatırlatarak, "İlk kotayı Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte barajı 11 saniye geçerek almıştım. 1500 metre serbestte olimpiyat A barajını geçmeyi başaran ilk Türk kadın sporcu oldum. Sonucu görememiştim ama tribünde arkadaşlarımın sevincinden anlamıştım. Sonra ben de kazandığımı anlayıp sevindim. Yarış bittiğinde sevinçten ağlamıştım." ifadelerini kullandı.

2019 EYOF'ta kendi yaşıtlarıyla yarıştığına dikkati çeken Beril Böcekler, şunları kaydetti:

"2004 doğumlularla, yaşıtlarımla yarıştığım iyi bir yarıştı. 200, 400 ve 800 metre serbest stillerde 3 altın madalyanın sahibi oldum. Organizasyondaki üçüncü altın madalyamı ise 800 metre serbest stilde turnuva rekoru kırarak elde ettim. EYOF'ta 3 madalya almayı başaran ilk Türk sporcu oldum."

- "Yüzmesem geriliyorum"

Yüzmenin çok zorlayıcı bir spor olduğuna işaret eden genç sporcu, 9 yıllık yüzücü olmasına rağmen müsabakalarda hala ilk günkü gibi heyecanlandığını söyledi.

Pazar günleri dahil her gün antrenman yaptığını aktaran milli yüzücü, şöyle devam etti:

"Yüzme, zor bir spor. İki gün suya girmediğim zaman ertesi gün çok iyi yüzemiyorum. Vücudum suya o kadar alışmış ki yüzmesem geriliyorum. Yüzme, nankör bir spor. 8-9 yıldır yüzmeme rağmen yarışlara girmeden önce elim ayağım titriyor, stres oluyorum. Hala heyecanımı yenemedim. Tatil yapmadan her gün antrenmana geliyorum. Günlük ortalama 2,5 saat sürüyor. Başarılarımı düzenli çalışmama borçluyum."

- "Havuz benim için hayat"

Genç yaşına rağmen çok sayıda başarıya imza atan Beril, giderek artan antrenman sürelerinden dolayı arkadaşlarıyla çok fazla vakit geçiremediğini dile getirdi.

Beril, eskiden arkadaşlarıyla oyun oynadıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"10'uncu sınıfa geçtim. Okul ve yüzme zor geçiyor. Okul sonrası havuza gidince ancak akşam saat 21.30'da eve gelebiliyorum. Yorgunluktan ders çalışma isteğim olmuyor ama okul devam ettiği için ders çalışmak zorunda da kalıyorum. Önceleri mahalledeki arkadaşlarla saklambaç, yakar top gibi oyunlar da oynuyorduk. Antrenmanlar yoğunlaştığı için çok yoruluyorum ve arkadaşlarımla oyun oynayamıyorum."

Takım arkadaşlarının kendisine "rekor makinesi" yakıştırmasını yaptıklarını dile getiren Beril Böcekler, "Havuz benim için hayat demek çünkü buraya gelip eve uğrayamadığım zamanlar bile oluyor. Yüzme saatleri değiştiğinde bile eve gitmeyip burada vakit geçiriyorum. Boş zamanlarımda sürekli müzik dinleyip kara kalem ile göz ve insan vücudu çizerim." diyerek sözlerini tamamladı. (AA)