28 Ocak 2020 Salı 15:18:26 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 15:18:52
Hatem Ben Arfa, La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attı
Adı uzun süredir Süper Lig devleriyle de anılan Hatem Ben Arfa’nın yeni takımı belli oldu.
32 yaşındaki Fransız futbolcu, La Liga ekiplerinden Valladolid ile sözleşme imzaladı. Ben Arfa, Enes Ünal’ın da formasını giydiği İspanyol ekibinde sezon sonuna kadar top koşturacak.
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