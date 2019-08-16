Hatem Ben Arfa Fransa Ligue 2 yolcusu

Rennes ile olan kontratı sona erdikten sonra bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa, Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre ile görüşmelere başladı.

L'Equipe'te yer alan haberde; Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen, Hatem Ben Arfa'nın transfer edilmesi için kulüp yönetimine talepte bulundu. Le Havre idarecileri, 32 yaşındaki Ben Arfa için transferin mali detaylarını görüştü. Ben Arfa'nın istekleri Le Havre için ağır gelirken, iki taraf arasında pazarlık süreci başladı.

Hatem Ben Arfa için şu anda masada Le Havre dışında İspanya'dan Betis ve İtalya'dan Sampdoria kulüplerinin de teklifleri masada...

Kariyerinde Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull, Nice, Paris ve Rennes takımları bulunan Hatem Ben Arfa, kulüp kariyerinde çıktığı 388 resmi maçta 73 gol atıp 59 asist yaptı.