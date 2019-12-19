'Hatalar suça dönüşür'

GÜNEŞ

■ ARALIK Ayı Olağan Divan Toplantısı, Başkan Mustafa Cengiz olmadan gerçekleşti. Toplantıda Divan Başkanı Ekrem Hamamcıoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, TFF ile Fenerbahçe yöneticilerinin buluşmasına, “Buna ciddi tepki vermek lazım. Eğer TFF Başkanı ile MHK Başkanı özel bir ortamda bir araya geliyorsa bundan sonraki maçlarda yaşanabilecek hakem hataları hata olmaktan ziyade kurgulanmış bir komploya ve suça dönecektir. Bunun altından hiç kimse kalkamaz” diye konuştu.

BU TİP OYUNLAR BİZE SÖKMEZ

■ HAMAMCIOĞLU, şunları söyledi: “Katılanları bizzat gördüm, oradaydım. Hepsini gördüm. İçeriği kadar zamanlama da önemli. ‘Özel konuştuk’ diye olacak bir iş değil. Türk futbol kamuoyunu bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorlarsa öncelikle emeğe, camialara haksızlık vardır. Bu insanlar meydanı boş buldukları için yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bu vesile ile TFF yönetim kurulu üyelerini, özellikle Galatasaray’ı temsil edenleri tepki vermeye çağırıyorum. Galatasaray bu tür oyunlarla engellenemez.”

HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ

TAKIMIN şanssız bir dönemden geçtiğini ifade eden Hamamcıoğlu, “Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde iyi sonuçlar alamadık. Ancak yarışın içinde olduğumuz aşikardır. Bize düşen bu işten sorumlu teknik direktörün arkasında durmaya devam etmek. Başarı olması için aynı zamanda divan kurulu üyemiz olan Fatih Terim ve arkadaşlarına asıl işlerini yapmak için ortamı oluşturmak bizlerin işidir. Burada desteğimiz ve güvenimiz devam etmeli. Fatih Terim dışarıdan bir insan değildir” diye konuştu.