Hasan Şaş, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç sonu yaşanan kavgada Skrtel'e yaptığı fiziksel temas sonrasında ağır eleştirilere maruz kalan yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere yanıt verdi.

Hasan Şaş, sosyal medya hesabından, ”Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan” paylaşımını yaptı.

Öte yandan bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlarca beğeni kazanırken, birçok Fenerbahçeli Şaş'ın ifadelerini eleştirdi.