Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum

Cezası nedeniyle tıpkı Terim gibi kulübede yer alamayan Şaş, antrenman sonrasında, "Galatasaray'ın bir neferi olmak, Galatasaray'ın sembolü olmak, benim hayatta tutunduğum en büyük aşk. Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum" ifadelerini kullandı