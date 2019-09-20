20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:43:13
Hasan Kartal’ın Vedat Muriç umudu
MANCHESTER United ve Tottenham’ın eski oyuncuları Fenerbahçeli Vedat Muriç ile ilgilenmesi Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal’ı sevindirdi.
Güneş
Kartal, “Bahsedildiği gibi Fenerbahçe’den Avrupa’ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması” diye konuştu.
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