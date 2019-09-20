Hasan Kartal’ın Vedat Muriç umudu

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Kartal, “Bahsedildiği gibi Fenerbahçe’den Avrupa’ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi çok mutlu eder ama benim isteğim Fenerbahçe ile onun adının anılması” diye konuştu.