Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması: Tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım

Bayern Münih maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın ayak tabanındaki zarların birinde yırtık olduğu, minimum 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti. Hasan Ali'den sakatlığını ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasan Ali'nin açıklamaları şu şekilde;

"Taraftarımıza sayısız destek mesajları için teşekkür ederim. Dün yaşadığım sakatlık sonrası bir süre sahalardan uzak kalacağım ancak en kısa sürede iyileşip takımımıza destek olmak ve çubukluyla sahada tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım."