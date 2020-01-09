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09 Ocak 2020 Perşembe 11:35:49 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 11:38:22

Harden ve Young'ın şov yaptığı maçta kazanan Houston Rockets

Amerikan Basketbol Ligi'nde tarihi bir istatistiğe imza atılan mücadelede Houston Rockets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 122-115 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Houston Rockets'ın deplasmanda Atlanta Hawks'ı 7 sayı farkla geçerek sezonun 25. galibiyetine imza attığı maçta, iki oyuncu üstün performansıyla önemli bir rekor kırdı.

Rockets'ta all-star James Harden 41 sayı, 10'ar ribaunt ve asist, Hawks'ta ise Trae Young 42 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle müsabakayı tamamladı. NBA tarihinde ilk kez, karşı takımlarda forma giyen oyuncular, aynı maçta 40 sayı üstü "triple-double" yapma başarısını gösterdi.

Çekişmeli mücadeleyi kazanan Nuggets

Sezonun iki formda basketbolcusu Sloven oyun kurucu Luka Doncic ile Sırp pivot Nikola Jokic'i karşı karşıya getiren ve Batı Konferansı takımlarının baştan sona çekişme içinde geçen mücadelesinde Denver Nuggets, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 107-106 mağlup etti.

Sezonun 26'ncı galibiyetine ulaşan Nuggets'ta Jokic 26'sı ikinci yarıda olmak üzere 33 sayı, 7 asist ve 6 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynarken, Jerami Grant 15, Jamal Murray 14 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 14. kez kaybeden Mavericks'te Doncic 27 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Dwight Powell ise 16 sayı ve 8 ribaunt üretti.

NBA'de yarın 4 maç oynanacak.

(AA)

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