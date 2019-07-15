Haraslin, Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı

Polonya basınından Przeglad Sportowy’e konuşan Lukas Haraslin, “Galatasaray’ın benimle ilgilendiğini biliyorum ve kulübün güçlü olduğunu düşünüyorum. Teklifi hemen reddetmek istemedim çünkü Türkiye’ye taşınma konusunu değerlendiriyorum. Yakın gelecekte güçlü bir kulüpten ilginç bir teklif gelirse kabul edebilirim. Ancak şu anda Lechia’nın futbolcusuyum ve burada daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Gelecek sezon üçüncü olmaktan daha iyisini başarabiliriz” dedi.

İTALYA SEÇENEĞİ HER ZAMAN AÇIK

Teklif gelirse İtalya’ya dönmek istediğini itiraf eden Haraslin, “İtalya’da tekrar oynamayı çok istiyorum çünkü Parma’dayken çok gençtim. Şimdi daha deneyimli bir futbolcu olarak İtalyan futbolunu tekrar denemek istiyorum” ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki Slovakya doğumlu Haraslin, sol kanat ve forvet pozisyonlarında forma giyiyor. 2015 yılında bedelsiz olarak Lechia Gdansk’a transfer olan Lukas Haraslin, bu sezon 38 resmi maçta 5 gol ve 8 asist ile dikkatleri üzerine çekti. (Akşam)