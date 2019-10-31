Hamza Hamzaoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu getirildi.
Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan başkan Murat Cavcav, Hamzaoğlu ile yaptıkları görüşmede tecrübeli teknik adamla Gençlerbirliği'nin hedeflerinde mutabık kaldıklarını belirterek, "Ligimizi iyi bilen, tecrübesiyle bize büyük katkılar vereceğini umduğumuz teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardık. Sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağız. Hamza Hamzaoğlu'nun, zaten iyi futbolculardan kurulu takımımızı bir an önce layık olduğu yerlere taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fatih Terim; Ryan Babel, Donk ve Lemina'nın skandal görüntüleri sonrası kararını verdi
- Danimarka'dan çirkin kampanya! 'Vatan size minnettar tişörtlerini Fenerbahçe yönetimi zorla giydirdi'
- Trabzonspor ocak ayında sağ bek Egzon Bejtulai'yi bedavaya kadrosuna katıyor
- Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can Kahveci teklifi: Miha Zajc + Mehmet Ekici + 2 milyon Euro
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anderson Talisca için girişimlere başladı