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29 Eylül 2019 Pazar 17:32:25 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 17:39:17

Hamza Hamzaoğlu'ndan Galatasaray iddialarına yanıt

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığı için adı anılan 3 kupalı teknik adam Hamza Hamzaoğlu, iddialara yanıt verdi.

Galatasaray'da lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan başarılı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sıkıntılı günler geçiren ve yardımcıları sorgulanan Fatih Terim'in ekibine katılıp katılmayacağı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Radyospor'a konuşan Hamzaoğlu, iddialara yeşil ışık yakarken şu sözleri kullandı:

“Benim de hiç haberim yoktu. Arkadaşlarım aradı, sonra da basından arkadaşlar aradı. Şaşırdım haberlerin nereden çıktığı da bilmiyorum. Sevindiğim haber insanların bizi oraya yakıştırması, üzüldüğüm nokta ise orada çok önemli arkadaşlarım var. Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin, onlara ayıp oldu. Fatih Hoca'nın bir ekibi var. İyi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Galatasaray bizim kulübümüz ne zaman ihtiyaç olursa her türlü göreve geliriz. Arkadaşlarımı bu haber üzdüğü için çok üzüldüm. Fatih Hoca ile bu konuda da konuşmadık.”

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