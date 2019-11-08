Hamza Hamzaoğlu: Saha sonuçlarını düzeltmek durumundayız

  • Bist 100
    103459
  • Dolar
    5,7601
  • Euro
    6,3558
  • Altın
    270,8030
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur
8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi
Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle
Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı
İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız' 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo
Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi? Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı
Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı
Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu
Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
ABD kendisiyle savaşıyor ABD kendisiyle savaşıyor
Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak
Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor! Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor!
Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 14:11:52 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 14:14:30

Hamza Hamzaoğlu: Saha sonuçlarını düzeltmek durumundayız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yarın karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yarın karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor'un Bülent Uygun yönetiminde toparlandığını belirterek, "Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet aldılar. İyi bir oyun oynadılar. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, "Bizim oyun anlayışımızda deplasman veya kendi sahamız diye bir şey yok. Her yerde futbolun ve pozisyonun gerektirdiği şekilde oynamaya gayret edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız." görüşlerini paylaştı.

Hamza Hamzaoğlu, yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktararak, "Bugüne kadar mesafelerimiz çok açıktı. Oyuncuları biraz daha birbirine yaklaştırıp, güçlerini birleştireceğiz. Oyuncularım yeteneklerini hücum anlamında kullanıyorlar ama savunmada da birlikte bunu yapmak gerekiyor. Bu birlikteliği biraz daha pekiştirmeyi amaçlıyorum. Bu maçta üzerinde duracağımız konu bu."

- "Bildiğimiz bir Gençlerbirliği Kulübü ile karşılaştık"

Gençlerbirliği'nin her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir kulüp olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bildiğimiz bir Gençlerbirliği Kulübü ile karşılaştık. Her şeyin oturduğu ve düzgün işlediği bir kulüp. Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam şunları kaydetti:

"Saha sonuçlarını düzeltmek durumundayız. Bunun için elimizden geleni de yapıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Takımımızla birlikte daha iyi günlere yol alacağımızı düşünüyoruz."

- Konyaspor maçı gelecek için umutlandırdı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde geçen hafta 1-1 sona eren deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin olarak, "İlerisi için ümitlendiğimiz bir maç oldu." dedi.

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yarıda rakibin üstünlüğü biraz daha fazla oldu. Maça iyi başladık. Rakibi ilk 20 dakikada kendi alanında tutmayı başardık. Ama ondan sonra Konyaspor daha üstün oynamaya başladı. Geri oynama alışkanlığı nedeniyle rakibi üstümüze çektik. İkinci yarıda rakibi önde karşılayarak oyunumuzu kabul ettirdik. Bir çok pozisyon da bulduk. İkinci yarıda kalemize çok az geldiler. Bu bizim adımıza iyi bir gelişmeydi. Pozisyonları gole çevirmekte zorlandık ama çok net de pozisyonlar bulduğumuzu söyleyemeyeceğim. Daha erken gol bulsaydık oyun daha farklı gelişebilirdi."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ