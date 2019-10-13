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13 Ekim 2019 Pazar 18:24:52 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 18:25:35

Hamit Altıntop: Mesut Özil bir gün Türkiye'de forma giyecek

TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Londra'da düzenlenen Liderler Haftası'na katıldı.

Burada Goal’e konuşan eski milli futbolcu, Mesut Özil'in olası Türkiye transferi, Franck Ribery, Cengiz Ünder ve Merih Demiral'la ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

BİR GÜN GERİ DÖNECEK

Son yılların tartışmalı ismi Mesut Özil hakkında da konuşan Altıntop, yıldız oyuncunun Türkiye'ye transfer ihtimali üzerine şu demeçleri verdi:

"Bence o bir Türk ama futbol artık çok global. Mesut'un harika bir kariyeri oldu. O iyi bir insan ve güçlü bir futbol geçmişi var. Belki Arsenal'de bulunduğu durum çok iyi değil ama bu hayatın bir parçası. Her zaman saygılı ve ciddiydi. Bu da iyi bir sporcunun sahip olması gereken bir temel. Hatalar yapabilir ama kötü biri değil. Bu önemli bir fark. 10 yıldır tutkusu için çok çabaladı. Bazen bir işin merkezinde olmak yerine dışında kalmak daha iyidir. Bence bir gün Türkiye'de oynayacak."

CENGİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Roma'da forma giyen yıldız oyuncu Cengiz Ünder'den övgüyle söz eden Hamit Altıntop, "Cengiz Ünder farklı bir yetenek. Hücuma dönük, gol atabilen bir oyuncu. Bizim için çok özel bir isim. Sakatlıklardan yana biraz şanssızlık yaşıyor ama daha genç ve onun yeteneklerine güveniyoruz." dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tip oyunculara destek veriyor, onları eğitiyoruz. Onun gibi oyuncuların sayısını artırmak istiyoruz. Yetenekli isimlere sahibiz ama daha fazlası olmalı. Daha rekabetçi bir kadroya sahip olmalıyız. Bu tip kritik zamanlarda sakatlıklardan dolayı kadronuz etkilenebiliyor. Oyuncularınızın formda olmadığı dönemler oluyor. Amacımız oyuncuları desteklemek ve onlara bir şeyler öğretebilmek. Onlara bir temel ve bir tecrübe katmak. Doğru bir yüreğe ve doğru bir mantaliteye sahip olmalarını sağlamak. Öncelikle turnuvalara katılmak istiyoruz. Bu oyuncular ancak turnuvalarda oynayarak tecrübe kazanabilirler."

MERİH DEMİRAL EN BÜYÜK YILDIZIMIZ OLABİLİR

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'dan bahseden Hamit Altıntop, "Merih Demiral diğer genç oyuncular için çok iyi bir örnek. En iyi eğitimlerden geçmedi ama potansiyele ve karaktere sahip. Çok akıllı bir oyuncu ve güçlü bir mantalitesi var ki bu nedenle Juventus'ta oynuyor. Bence bizim en büyük yıldızımız olmak üzere bir yolda ilerliyor. Serie A bir yetişkinler ligi, yaşı büyük oyuncuların ligi. Merih, bu ligden ve Juventus'tan çok şey öğrenebilir. Milli takımımızda Juventus gibi ekiplerde oynayan oyuncuların yer alması bizim için çok önemli." dedi.

RİBERY SOKAK FUTBOLCUSU GİBİYDİ

Eski takım arkadaşı Ribery için "Her zaman sürprizlerle doludur" diyen Altıntop, eski takım arkadışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"4 sene beraber oynadık. Her zaman sokak futbolcusu gibiydi ve bunu çok severdi. Futbol için inanılmaz bir tutkuya sahip. Bazı zor dönemlerden geçse de artık çok daha olgun. Yaşının 35 olduğunun farkında ve etrafındaki gençlere örnek olması gerektiğini biliyor. Bu takımında olumlu yönde değişiklik yaratacak bir şey. Bu onun için bir motivasyon. İtalya'daki yaşayış hayattan daha çok keyif almasını sağlayabilir ama bu onun çok çalışacağı gerçeğini değiştirmeyecektir."

Ribery'nin futbolculuk dönemini değerlendiren Hamit Altıntop, "Elbette o bir efsane. Kariyerinde hatalar oldu ama o bir insan. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Günün sonunda hep iyi oynadı, çok çalıştı ve kariyerine saygı duymamız gerek" diye konuştu.

(Goal)

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