Hamit Altıntop: 6 ile 1 hoca yerine, her ilde 6 hocan olsa senin yabancı tartışman olmaz

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports Haber'e konuşan Hamit Altıntop'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"İlk önce bizim federasyon olarak, ülkemizin büyüklerinin sorumluluğu, bence ilk önce çocuklarımıza değer vermek. Futbol oynamak isteyen çocuklara, futbol oynama imkanı vermeliyiz. Çocuklarda sonuçlardan ziyade eğitime önem vermeliyiz. En büyük sıkıntımız iletişim problemi. Bir araya gelip doğru konuları doğru bir dille konuşmamız gerekiyor. Bir araya gelip doğru konuları, doğru bir dille konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Bunu başarabilirsek, çözüm var. Önce aynı masaya oturup hedefi belirlemek lazım. Hedef: Türkiye futbolunu iyi bir yere getirmek. Biz Federasyon olarak, Van'da 10 yaşındaki bir çocuk futbol oynamak istiyorsa onun sorumlusu bizleriz."

‘ÇALIŞMAYI SEVMİYORUZ, GECE YATMIYORUZ, SABAH KALKMIYORUZ…’

"İş başa geldiği zaman ihmalkar bir milletiz. Çalışmayı çok sevmiyoruz, gece yatmıyoruz sabah kalkmıyoruz, öyle bir gerçek var. Kötü anlamda söylemek istemiyorum ben bunu ama bir tek gece 02.00'ye kadar spor programı Türkiye'de var."

‘RONALDO’NUN TRANSFERİ SERİE A’NIN DEĞERİNİ ARTIRDI’

"Burada beraber hareket edersek ve futbol kalitesini, kültürünü artırabilirsek daha çok gelir elde edeceğiz, yayıncı kuruluşun izlenmeleri daha fazla olacak, havuzu büyütecek. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi, Serie A'nın değerini artırdı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hükümetin bile desteği olmuş. Bir şeyi kabul etmemiz lazım, futbolda şov da para kazandırıyor. Çizgileri aşmadığınız sürece sıkıntı yok."

‘HEDEFİMİZ YILDA 100 MİLYON EUROLUK OYUNCU SATIŞI OLMALI’

"Şampiyon olup 100 Milyon euro zarara girmek başarı mıdır? İkinci olup 100 Milyon euro zarar edince eliniz ayağınız titiryor ve bunun sorumluluğunu hocaya, oyuncuya ve hakeme veriyorsun. Bundesliga'da sezonu 10. bitiren takım, '10 Milyon eurokar yaptım ve iyi bir sezon geçirdim.' diyor. Şampiyon olalım ama şampiyon olunca da 50 Milyon euro kar edelim. Bizim hedefimiz, Türkiye'de en az senede 100 Milyon Euro'luk futbolcu satışı olmalı. Ben buna inanıyorum, buna inanmasam bunun kavgasını etmem."

‘FUTBOL HER ŞEY DEĞİLDİR, AMA FUTBOL HER ŞEY OLABİLİR’

"Bizim kumaşımız iyi, karakterimiz düzgün ama doğru bilgi aktarımı yapmamız gerekiyor. Doğru metodlarla çalışmamız gerekiyor. Bana hiç kimse nasıl röportaj vereceğimi anlatmadı. Ama genç arkadaşlarımıza biz kendi tecrübelerimizde bir şeyler katabiliriz, kendilerini doğru ifade etme şekillerini öğretebiliriz. Hepsinin iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Sadece A Takımda oynayanlar için de konuşmuyorum. Sadece futbolu düşünen ve onun peşinde olan gençlerimiz de var. Gençlerimize yardımcı olacağız. Futbol her şey değil, ama futbol her şey olabilir."

‘HOCA EĞİTİMİNE DEĞER VERECEĞİZ’

"Kulüplerde daha fazla profesyonel görev almalı. Gelir ve giderleri kontrol edecek, onları sağlıklı bir seviyede tutacak kişilere de ihtiyaç var. Altyapı hocalarını denetlememiz gerekiyor. Yaptırdığı idman şekli çocuklar için faydalı mı değil mi, bunlara bakmak gerekiyor. O da bir insan, onun da eksikleri veya yanlışları olabilir. Federasyon olarak hoca eğitimine değer vereceğiz, daha zor şartlar olacak. Örnek vermek gerekirse herkesi trafiğe değil, hak edeni trafiğe çıkaracağız çünkü bu hocalar Türk futbolunu temsil edecek. Federasyonun en büyük avantajı, uluslararası olması. Yetiştireceğimiz hocaları İngiltere'ye, Almanya'ya kulüplere gönderebiliriz. Eğitimine önem vermek istiyoruz, sonuç odaklı değiliz."

‘DOĞRU YÖNTEMLE AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU OLABİLİRİZ’

"Ben diyorum ki, burada çok fazla yetenek var ve insanımız güzel, topraklarımız güzel. Bayrağımız daha yükseğe dalgalanmalı ve futbolcumuz daha sağlıklı olmalı. Evet, iyi futbolcularımız var ama hangisi sağlıklı zihne sahip? Dünyada futbolcularda bir baskı var, her gün bir performans göstermesi lazım, hafta sonu iyi bir sonuç alması lazım. Çoğu depresyonda. Bizim buna engel olmamız lazım. Doğru yöntemle Avrupa ve Dünya şampiyonu da olabiliriz."

‘ALMANYA’DA 360, BİZDE 14 MÜDÜRLÜK VAR…’

"Eşim burada doğdu ve büyüdü. Almanya'daki futbol ortamını görünce şok oldu. Orada stadyuma giderken keyif aldı. Burada gideyim mi gitmeyeyim mi diye düşünüyordu. Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı 360 tane müdürlük var. Bizde kaç tane var? 14... Örneğin Malatya, 6 tane il bağlı, 6 tane ilin bağlı olduğu 1 tane hoca var. Türkiye'de bölgeler bizim kalbimiz, bölgelere açılmamız gerekiyor. Bölgelerde hocaların ve müdürlerin olması lazım. Daha çok aktif olmamız lazım, insanların bize ulaşması gerekiyor. Herkes gelebilecek, bilgi alabilecek, soru sorabilecek. 6 ile 1 hoca yerine, her ilde 6 hocan olsa senin yabancı tartışman olmaz."