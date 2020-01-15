Hamit Altıntıop: Hayatımın maçını Galatasaray formasıyla oynadım

A Milli Takım formasıyla 2010 yılında Kazakistan'a attığı golü unutamadığını söyleyen Altıntop, "Galatasaray formasıyla doğup büyüdüğüm şehrin takımı Schalke'ye ve Schalke'de oynarken Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a attığım goller de benim için çok anlamlıydı" dedi.

A Milli Takım formasıyla çıktığı ve sonucunda Türkiye'nin kazandığı Çek Cumhuriyeti ile Hırvatistan maçlarının Avrupa Şampiyonası'nın kaderini etkilediğini belirten Altıntop, Galatasaray'da oynarken 3-2 kazandıkları Real Madrid maçının da kendisi için değerli olduğunu vurguladı.

Tüm dünyada futbolseverler tarafından dört gözle takip edilen Real Madrid-Barcelona maçında da forma giyme şansını yakaladığını anlatan milli oyuncu, "Real Madrid formasıyla Barcelona'ya karşı mücadele etmiştim. Stadyum da 85 bin kişi stadyum dışında da en az o kadar taraftar daha bizi destekliyordu. El Clasico'da sahaya çıkmanın bende özel bir yeri var. Kısa bir Real Madrid maceram oldu ama bana çok şey kattı" şeklinde konuştu.

BENİ KARDEŞİM HALİL İLE KARIŞTIRIYORLAR

Futbolseverlerin, ikiz kardeşi Halil Altıntop ile kendisini bazen karıştırdıklarını söyleyen Altıntop, "Trabzonspor'da kardeşim Halil Altıntop bir dönem forma giymişti. Trabzonsporlular beni de 'Halil' diye çağırıyorlar. Ancak buna alıştığım için hiçbir olumsuz hava katmıyor" diye konuştu.

(Sabah)