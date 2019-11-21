Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığının Hakkari genelinde 41 milyon 424 bin liralık yatırım yapacağı bildirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Ankara'da imzaladıkları protokolde yer alan yatırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip il olduğunu söyledi.

Kentte spora ciddi bir ilgi olduğunu dile getiren Akbıyık, "Buradaki sporcular zor imkanlarda dahi ulusal ve uluslararası müsabakalarda iyi sonuçlar alıyor. İlimizde 12 bin 400 lisanlı sporcumuz var. Kadınlar 1. Ligi'nde kadın futbol takımımız var. 2. Lig'de 3 voleybol takımımız mücadele ediyor. Engelli basketbol takımımız bölgesel ligde. 11 civarında da amatör spor kulübümüz var." dedi.

Bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla valilik, belediye, kurum ve kuruluşlarla tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 'Yüzme Bilmeyen Çocuğumuz Kalmasın Projesi' çerçevesinde son üç ayda bin 500 çocuğumuz yüzme öğrendi. Ayrıca geçen kış sezonunda 10 bin öğrencimiz valiliğin imkanlarıyla kayakla buluşturuldu. Yine 'Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek Projesi' ile 10 bine yakın öğrencimiz çeşitli spor etkinliklerinde bulundu."

"Kent genelinde 42 spor tesisi yapılacak"

Geçen hafta valilik, il, ilçe, belde belediyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Ankara'ya giderek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüklerini aktaran Akbıyık, "İlimizde 41 milyon 424 bin lira değerinde yapılacak olan tesislerin protokolünü imzaladık. Bu, Hakkari'ye özellikle spor alanında son yıllarda yapılacak en önemli hizmetler olacak." ifadelerini kullandı.

Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki telesiyejin tamamlandığını ve pistin uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkartıldığını anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada kamp eğitim merkezimiz buna konuk evi ya da otel de diyebiliriz, buraya da 5 milyon liralık destek verilecek. Merzan Mahallesi'ndeki sahaya bin kişilik tribün yapılacak. Çukurca ilçemizde bir spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, açık ve kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha ve açık spor tesisi olmak üzere 5 tesis yapılacak. Derecik ilçesine bir yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, 10 açık spor tesisi, açık sentetikli çim yüzeyli halı saha ve nizami futbol sahası yapılacak. Şemdinli ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu, açık spor tesisi, 3 sentetik çim yüzeyli halı saha yapılacak. Yüksekova ilçemizde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, açık ve kapalı sentetik çim yüzeyli halı saha yapılacak. Üç beldemizde de bazı tesisler yapılacak. Toplamda 42 tesis yapılacak."

İdris Akbıyık, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına, Spor Toto Genel Müdürlüğüne, bakan yardımcılarına ve tüm ilgililere teşekkür etti.

(AA)