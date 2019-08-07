Hakemin ligde bulunamamasına rağmen VAR'la penaltı kararı vermesi sahayı karıştırdı

Gunes.com.tr

3 Ağustos Cumartesi günü Always Ready ile Bolivar arasında oynanan maç ilginç anlara sahne oldu. Bolivya lig maçında Always Ready ve Bolivar karşılaşmasını yöneten Bolivyalı hakem Raul Orosco'nun tartışmalı kararı maçta gerginliğin yaşanmasına neden oldu.

Hakem Orosco'nun Bolivar'ın 1-0 önde götürdüğü maçın son dakikalarında Bolivar'ın ceza alanı içinde yaşanan pozisyon sonrası, ligde bulunamamasına rağmen VAR uygulamasını kullanarak penaltı kararı vermesi sahada büyük kaosa neden oldu.

Hakemin VAR hareketini kullanarak penaltı kararını açıklaması Bolivarlı futbolcu ve taraftarların tepkisine neden oldu. Hakemin tartışmalı kararı sonrası karışan sahaya çevik kuvvet polisi girdi.

Bolivarlı futbolcuların yoğun çabaları da hakemin kararını değiştiremedi ve Always Ready penaltıyı kullandı. Futbolcunun topu direğe nişanlamasıyla Bolivar maçı 1-0 galip tamamlandı.

Güney Amerika'da VAR teknolojisi şu anda yalnızca Brezilya'da kullanılıyor.