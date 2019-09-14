Hakem top toplayıcı çocuğu tribüne gönderdi
Kasımpaşa maçını cezalarından dolayı tribünden takip eden Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın ardından oyunu soğutmaya çalışan top toplayıcı çocuk da tribüne gönderildi.
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Radamel Falcao'nun tek golüyle rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takımda cezalı olan Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala karşılaşmayı tribünden takip etti.
TOP TOPLAYICI ÇOCUK DA CEZA ALDI
Son dönemde çok gergin olan ve üst üste cezalar alan Galatasaray teknik heyetine top toplayıcı çocuk da dahil oldu. Oyunu soğutmak için topu geç veren bir çocuk, hakem tarafından tribüne gönderildi. (Ensonhaber)
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