Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşiyor!

TM Dijital Haber Merkezi

Devre arasında Galatasaray’a geleceği iddia edilen ve sarı kırmızılı kulübün 6 milyon Euro teklif ettiği belirtilen Hakan Çalhanoğlu’nun Bayer Leverkusen’e geri dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

BAYER LEVERKUSEN HAKAN'I GERİ İSTİYOR

2017’de 22 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen’den Milan’a giden Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Bektaş Demirtaş’ın 5 gün önce Boban ve Maldini ile masaya oturduğu öğrenilirken, İtalyanların tecrübeli 10 numara için 20 milyon Euro istediği ifade edildi. Serie A devinde kendisinden beklenen patlamayı yapamadığı görülen 25 yaşındaki orta sahanın bu sezon 14 maçta 2 gol 1 asist yapması taraftarları tatmin etmezken, Kerem Demirbay’da hayal kırıklığı yaşayan Leverkusen’in Hakan Çalhanoğlu ile Şampiyonlar Ligi potasını hedeflediği belirtildi.