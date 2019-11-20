20 Kasım 2019 Çarşamba 09:21:15 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:51:04
Hakan Çalhanoğlu'ndan Bilg Gazetesi'ne tokat gibi cevap: Biz barıştan yanayız
Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Bild gazetesine Asker Selamıyla ilgili tokat gibi açıklamalarda bulundu.
Hakan, “Bu selamı, sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok. Provokasyon da değil. Avrupa’da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi gerçekten büyük bir ayıp. Hangi branşta olursa olsun, selam veren Türk sporcuların niyeti aynıydı. İnanın kimsenin aklından politik bir mesaj geçmiyordu. Biz barıştan yanayız. Neden durup dururken savaş isteyelim ki!” dedi.
(Akşam)
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