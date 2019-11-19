Hakan Çalhanoğlu: Kendimden şüphem yok, güveniyorum kendime

Hakan Çalhanoğlu, gerek A Milli Takım'da gerekse Milan'da en çok tartışılan isimlerin başında geliyor.

Bu kadar tartışılmasına rağmen hiçbir teknik adamın vazgeçemediği genç futbolcu, kendinden emin bir şekilde yoluna devam ettiğini belirterek, eleştirilerden olumsuz etkilenmediğini ifade etti. Çalhanoğlu, şunları söyledi:

MİLAN'DA DA BANKO OYNUYOR

"Herkes 10 numarayı farklı görüyor. Ben 10 numarayı giyiyorum ama hep mücadele ediyorum. İstesem daha rahat oynayabilirim. Arkaya, defansa çok yardım etmeye geliyorum. İstatistiklere bakın. Sahada görülmeyen şeyler var. Duygusal olduğum doğrudur. Bazen evet çok düşünürüm. Ama ben hiçbir zaman kafamı eğmem. Kendimden çok eminim. İstatistiklere baktığınız zaman her maçta oynadım. Hem kulüpte hem de burada oynuyorum. Milan'da dört hoca ile çalıştım, hepsi oynattı. Burada da oynuyorum. Dediğim gibi bazen görmedikleri şeyleri sahada mücadele olarak gösteriyorum. Hiçbir zaman pes etmem. Kendimden şüphem yok. Güveniyorum kendime."

BÜYÜK KONUŞMAK İSTİYORUM

Çalhanoğlu, A Milli Takım'da çok genç ve arzulu bir jenerasyonun yakalandığını belirterek, "Büyük konuşmak istiyorum. Bu jenerasyon çok farklı, çok genç. İstekli arzulu. Her maçta da hissettirdik bunu. Özellikle Fransa karşısındaki iki maçta gösterdiğimiz performansımız çok iyiydi. Büyük ülkelere kafa tutabiliriz" diye konuştu.

(Star)