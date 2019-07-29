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29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:48:55 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:52:43

Hagi'den Fatih Terim'e büyük övgü: İmkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi, "Galatasaray zor bir ligde ve her zaman şampiyon olmasını biliyor. İmparator Fatih Terim gerçekten çok büyük bir antrenör. Terim'e imkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok" dedi.

Romanya futbolu ve Galatasaray´ın efsane isimlerinden Gheorge Hagi, Türkiye´yi unutamıyor. Romanya´daki kardeş şehir Navodari´nin davetlisi olarak kente gelen Bursa´nın Gemlik ilçesindeki heyet, Galatasaray´ın efsane isimlerinden biri haline gelen Gheorghe Hagi´nin çalıştırdığı Viitorul Constanta´nın Romanya 1´inci Ligi´nde Hermannstadt´ı 3-2 yendiği maçı tribünde takip etti. Türk taraftarların tezahüratları üzerine Gheorghe Hagi ise, maçın ardından yanlarına gelerek, "Tribünde Türk bayraklarını görünce ve yıllarca Ali Sami Yen Stadyumu'nda duymaya alışmış olduğum `I Love You Hagi´ tezahüratlarını duyunca yaşadığım hisleri sizlere anlatamam. Hem çok duygulandım hem de çok heyecanlandım" diyerek teşekkür etti.

"GALATASARAY TARAFTARI DÜNYANIN EN VEFALI, EN CEFAKAR TARAFTARI"

Karşılaşma sonrasında da açıklamalarda bulunan Hagi, Türk bayraklarını tribünde gördüğünde aklına ilk olarak Galatasaray´ın geldiğini belirterek, "Galatasaray´da top oynarken de `I Love You Hagi´ diye tezahürat ederlerdi. Ben de onları çok seviyorum. Galatasaray taraftarı bence dünyanın en vefalı, en cefakar taraftarı. Uzun zamandır Galatasaray maçını izlemeye Türkiye´ye gelemiyorum. Burada işlerim çok yoğun. Burada sezon açılalı 3 hafta oldu. Ama ilk müsait anımda Galatasaray taraftarı ile bir araya gelmek istiyorum. Ben de onları çok seviyorum. Galatasaray zor bir ligde ve her zaman şampiyon olmasını biliyor. İmparatör Fatih Terim gerçekten çok büyük bir antrenör, Terim´e imkan verildiği takdirde olamayacağı şampiyonluk yok. Yeni sezonda şampiyon Galatasaray´a başarılar diliyorum. Galatasaray´a şampiyonluk çok yakışıyor" açıklamalarında bulundu.

Heyetin Gemlik´ten geldiğini öğrenen Hagi, Bursaspor´a ilişkin de, "Heyetin Gemlik´ten geldiğini duyunca aklıma Bursaspor geldi. Bir alt lige düştüğünü üzülerek öğrendim. Bursaspor şampiyon bir takım, onun hemen Süper Lig'e geri dönmesi lazım. Çünkü taraftarı ile, kalitesi ile Bursaspor Süper Lig'e çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Maç sonu heyetle bir araya gelen Hagi, kendilerine Gemlik zeytini ve zeytinyağı hediyeleri için ayrıca teşekkür etti.

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