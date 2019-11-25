  • Bist 100
    105382
  • Dolar
    5,7411
  • Euro
    6,3256
  • Altın
    269,7550
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fırtına’dan dev hamle Fırtına’dan dev hamle
Kartal’a yeni Ozzie’ler gelecek Kartal’a yeni Ozzie’ler gelecek
Cenk ve Burak Cenk ve Burak
Can Yaman'dan İspanya'daki izdiham ile ilgili 'cast ajansı' iddialarına yanıt verdi Can Yaman'dan İspanya'daki izdiham ile ilgili 'cast ajansı' iddialarına yanıt verdi
İran'da gerginlik artıyor! Ölü sayısı 143'e yükseldi İran'da gerginlik artıyor! Ölü sayısı 143'e yükseldi
Dostlarını sildi Dostlarını sildi
24 saatlik klip 24 saatlik klip
Yeni tarz Yeni tarz
'Sanatçının S’si olamazsın’  'Sanatçının S’si olamazsın’ 
İyileşip alışverişe koştu İyileşip alışverişe koştu
Boşuna kilo almış Boşuna kilo almış
Hande bunalımda Hande bunalımda
50 bin liralık çocuk odası 50 bin liralık çocuk odası
'Ne varsa eskilerde var' 'Ne varsa eskilerde var'
Kasketli jön Kasketli jön
Açlıktan duvar kâğıtlarını yemişler Açlıktan duvar kâğıtlarını yemişler
Bir milyar euro'luk müze soygunu Bir milyar euro'luk müze soygunu
Bağımlı anne vahşeti Bağımlı anne vahşeti
Haftayı birer puanla kapattılar Haftayı birer puanla kapattılar
Oyun canavarları  Oyun canavarları 
Katar'daki üs kapatılsın diyenlere tepki: Dostluğumuzu idrak edemediler Katar'daki üs kapatılsın diyenlere tepki: Dostluğumuzu idrak edemediler
Bakan Ersoy Vanlı çocuğu hayaline bir adım daha yaklaştırdı Bakan Ersoy Vanlı çocuğu hayaline bir adım daha yaklaştırdı
2.5 milyon dolara satılık miras 2.5 milyon dolara satılık miras
Hafriyat çöplüğü Hafriyat çöplüğü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 22:39:27 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 22:40:06

Haftayı birer puanla kapattılar

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Gaziantep karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Gaziantep, 37. dakikada Papy Djilobodji ile öne geçti. İkinci yarıda Gaziantep kalesine büyük bir baskı kuran Antalyaspor, 84. dakikada Nazım Sangare ile eşitliği sağladı.

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile çıktığı ilk maçta 4 haftalık mağlubiyet serisini son vererek puan aldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Denizlispor'u ağırlayacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ