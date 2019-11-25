Haftayı birer puanla kapattılar

Gaziantep, 37. dakikada Papy Djilobodji ile öne geçti. İkinci yarıda Gaziantep kalesine büyük bir baskı kuran Antalyaspor, 84. dakikada Nazım Sangare ile eşitliği sağladı.

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile çıktığı ilk maçta 4 haftalık mağlubiyet serisini son vererek puan aldı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Denizlispor'u ağırlayacak.