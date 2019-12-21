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21 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 23:21:49

'Hacizler elimizi bağlıyor'

Bu hacizler nedeniyle bankalarla yapılandırmayı tamamlayamadıklarını söyleyen Günay, "Bu bankalarda yeterli birikimimiz, paramız olmasına rağmen bu hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için, G.Saray'ın kaynaklarını kullanmakta sıkıntılar var" dedi.

GÜNEŞ

■ G.SARAY Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kulüp olarak devre arasında transfer yapabilmeleri için hacizlerin kalkması gerektiğini ima etti. Dursun Özbek’in koydurduğu hacizleri kasteden Günay, “Bazı hacizler nedeniyle Galatasaray, yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Bu bankalarda yeterli birikimimiz, paramız olmasına rağmen bu hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için, Galatasaray'ın kaynaklarını kullanmakta sıkıntılar var. O yüzden bu tip sorunlar yaşıyoruz” diye konuştu.

KAYYUM SÖZKONUSU DEĞİL

■ DURSUN Özbek ile görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Günay, “Ümit ediyoruz ki bunu da çok fazla uzatmadan çözüme kavuşturup yolumuza devam ederiz. İnşallah G.Saray zarar görmeden kısa sürede netice alırız” dedi. Günay, kayyum atanmasının şartlarınınmedeni kanunun 75'inci maddesi çerçevesinde oluşmadığını savunarak, ”Şu an tedbir kararı var. Böyle bir şey söz konusu değil ancak maalesef bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekten, yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar” ifadesini kullandı.

TRANSFER İÇİN ERKEN

■ DEVRE arası transfer döneminde takıma takviye yapılıp yapılmayacağı sorulan Yusuf Günay, şunları söyledi: “Henüz erken. Ligin son maçı oynanmadan bunları konuşulmasını doğru bulmuyorum. İlk yarı sona erdiğinde bunları gündeme alıp değerlendireceğiz.” Günay, Arda konusunda ise kendilerine gelen bir şey olmadığını dile getirdi.  Günay son olarak Babel'in Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiği ile ilgili çıkan haberler için ise Babel ile ilgili konu daha önce olmuştu. Ancak gereği yapıldı. Yeni bir şey değil” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE KUPASI BİZİM İŞİMİZ

■ YUSUF Günay, Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takımın G.Saray olduğunu hatırlatarak, “Rizespor ile eşleştik. İlk maç Rize'de olacak. Türkiye Kupası denilince tabii ki Galatasaray akla gelir, 18 kez bu kupayı müzemize götürdük. Ümit ediyoruz bu sene de 19'uncu kez kazanacağız. Türkiye Kupası aslında çok heyecanlı maçlara sahne oluyor. Bu açıdan da seyir zevki yüksek maçlar bekliyoruz. Motivasyonumuz tam, inşallah turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupanın sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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