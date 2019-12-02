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02 Aralık 2019 Pazartesi 16:41:07 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 16:46:03

Haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Ben ne yapabilirim?

Galatasaraylı futbolcuların hazır olmadığı yönündeki haberlere isyan eden Bartali'nin yeni transferler hakkında durum analizi yaptığı öğrenildi.

TM Dijital Haber Merkezi

13.haftası geride kalan Süper Lig’de oyuncuların hala fizik olarak yeterli olmadığı yönündeki iddiaları yersiz bulan ve dün de kondüsyoner Bartali’ye sahip çıkan Fatih Terim, yaptığı açıklamalarla tartışmalara son verirken, İtalyan antrenörün de çıkan haberler karşısında şaşkınlığını gizleyemediği öğrenildi.

KİRALIK OLARAK GELEN YILDIZLARDAN SADECE N'ZONZİ HAZIRDI

Transfer döneminde genelde takımlarında oynamayan futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray’da faturanın en son kesileceği isim olarak bakılan Alberto Bartali’nin teknik direktör Fatih Terim’e hemen hemen her antrenman sonrası detaylı bir rapor sunduğu belirtilirken, özellikle kiralık olarak gelen oyuncuların toparlanmaları konusunda yoğun mesai harcandığı kaydedildi.

İşte Galatasaray’a kiralık olarak transfer edilen futbolcuların geçtiğimiz sezon ki durumları…

1- Mario Lemina: 4,5 – 5 aydır top oynamayan Gabonlu yıldız Fatih Terim’in de dediği gibi yeni yeni toparlanıyor ve hazır hale getirilmeye çalışılıyor. Abdullah Avcı’nın veto ettiği futbolcu, dün Trabzonspor maçında sakatlanırken Lemina bu günü tedavi altında geçirdi.

2- Michael Seri: Fulham’dan kiralık olarak gelen Fildişili futbolcu Premier Lig’de her ne kadar 34 maçta görev alsa da tecrübeli orta saha oyuncusunun son 2 ay 90 dakika oynadığı maç yok.

3- Emre Mor: Celta Vigo’dan eşyaları çöpe atılarak gelen Emre İspanya’da sadece 12 maçta oynadı, 5 kez ilk 11'e adı yazıldı.

4 – Steven N’Zonzi: Yeni transfer edilen oyuncular arasında belki de en hazırıydı. Gelir gelmez forma verildi. İlk hafta Denizli deplasmanından sonra oynanan 8 maçta da görev aldı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 karşılaşmada toplam 316 dakika görev aldı.

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