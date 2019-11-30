GÜNEŞ

■ AVRUPA Ligi K Grubu 5.maçında Slovan Bratislava’yı 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Beşiktaş’ta çıkış sürüyor... Ligde ve Avrupa’da üst üste oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan Siyah-Beyazlılar’da en büyük mutluluğu şüphesiz teknik direktör Abdullah Avcı yaşıyor... Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Perşembe günü alınan galibiyete çok sevindi ve maç sonu soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti.

ÜLKEMİZ ADINA ÖNEMLİYDİ

■ AVCI’NIN, “Zor bir süreçten buralara geldik. Evet Avrupa’da yolumuza devam edemiyoruz. Ancak burada taraftarımız, camiamız ve ülkemiz adına güzel bir galibiyet aldık. Aynı zamanda yenilmeme serimizi de devam ettirdik. Oyunumuzu her geçen gün geliştiriyoruz. Güzel iş başardınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bunu böyle üstüne koyarak devam ettirelim ki sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan biz olalım” dediği öğrenildi.