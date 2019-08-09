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09 Ağustos 2019 Cuma 10:55:59 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:58:46

Gustavo'nun F.Bahçe'den istediği para dudak uçuklattı!

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Luiz Gustavo için Marsilya 7 milyon euro istedi

TM Dijital Haber Merkezi

Luiz Gustavo transferi için tüm şartları zorlayan ve Zajc’ı satarak kaynak yaratma peşinde olan Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın istediği yıllık ücret haricinde Marsilya’nın talep ettiği bonservis bedeline de takıldı.

MARSİLYA 7, GUSTAVO YILLIK 5 MİLYON EURO İSTEDİ

2017'den beri Lig 1’de başarılı bir şekilde forması giyen Luiz Gustavo için 7 milyon Euro isteyen Marsilya , 32 yaşındaki oyuncularına şaşırtıcı bir bonservis bedeli biçerken, tecrübeli orta sahanın yıllık 5 milyon euro’yu aşan maaş talebinde bulunması Başkan Ali Koç’u transferde geri adım attırdı. Yaklaşık 1 aydır ‘6’ numara arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Gustavo defterini kapatmış gibi gözükürken, Damien Comolli’nin çok vakit kaybetmeden listede bulunan diğer tercihlere yöneldiği, Fransız Sportif Direktörün gelişmeleri anbean Ersun Yanal’la paylaştığı ifade edildi.

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