Gustavo'dan yeşil ışık

GÜNEŞ

5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

FENERBAHÇE’NİN aylardır transferi için uğraştığı Luiz Gustavo’dan açıklama geldi. Geleceğiyle ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu, “Kariyerim boyunca her transfer döneminde adım bazı takımlarla geçti. Bu beni endişelendirmiyor. Şu an Marsilya’dayım ve Marsilya taraftarı için uğraşıyorum. Ancak teklifler var. Futbolda her an her şey olabilir” dedi. Sarı-Lacivertliler, Gustavo için Marsilya’ya 5 milyon euro önerdi. Fransızlar 9 milyon euro’da diretiyor.